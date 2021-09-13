كربلاء تنتقد  أداء اللجنة المركزية الخاصة بحسم ملف العشوائيات

المستقلة / علي النصر الله /.. أنتقد نائب محافظ كربلاء الثاني علي الميالي ، أداء اللجنة المركزية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وذلك نتيجة للتأخير الحاصل في حسم ملف العشوائيات وإيجاد الحلول لهم “.

وقال الميالي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) اليوم الاثنين ، إن “اللجان الفرعية في الحكومة المحلية بكربلاء ، اكملت جميع المتطلبات لجرد المناطق ، وتنتظر إيجاد الحلول الناجعة والبدائل لتعويض أصحاب العشوائيات “.

وأوضح ، عقب مشاركته الورشة الحكومية التي اقيمت في مديرية التخطيط في المحافظة بخصوص العشوائيات ، بناءً على التغييرات والقرارات الجديدة بخصوص تحديث مواقع تجمعات السكن العشوائية في العراق ، سترجع اللجان الفرعية الى المربع الأول”.

وأضاف كما “ستقوم اللجان بإجراء مسح ميداني لمعرفة عدد العوائل والأشخاص ومستوى الدخل المادي لهم ، وذلك باشراك دائرة الرعاية الاجتماعية ، لاسيما إن الدائرة تؤكد عدم وجود باحثين متخصصين بتشخيص المستويات المعيشة وفق معايير محددة “.