كربلاء تناقش عوامل الدفع والجذب المؤدية للتطرف

المستقلة / علي النصر الله / ..ناقشت اللجنة الفرعية لمكافحة التطرف العنيف في محافظة كربلاء، في ورشة خاصة لأعضائها  عوامل الدفع والجذب المؤدية للتطرف العنيف في المحافظة  وآليات معالجتها وفق الموارد المتاحة .

وقال رئيس اللجنة نائب محافظ كربلاء علي الميالي في تصريح لــــ ( المستقلة ) مساء الثلاثاء، عقب اختتام الورشة ، إن “المحافظة تصدرت بعمل لجانها الفرعية وتظافر جهودهم المراتب الأولى على مستوى العراق في نبذ التطرف المؤدي للإرهاب”.

من جانبه قال عضو اللجنة الدكتور ماجد الخياط في تصريح لــــ ( المستقلة )  إن ”  اللجنة الفرعية لمكافحة التطرف العنيف في محافظة كربلاء  ، ناقشت خلال ورشة خاصة لأعضائها  عوامل الدفع والجذب المؤدية للتطرف العنيف   في المحافظة  وآليات معالجتها وفق الموارد المتاحة .

وأوضح إن “هذا  المشروع يأتي ضمن برنامج التماسك المجتمعي Social Cohesion الذي يرعاه البرنامج الانمائي للأمم المتحدة UNDP  وبالتعاون والتنسيق مع اللجنة الوطنية في مستشارية الأمن القومي “.

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