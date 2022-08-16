كربلاء تناقش عوامل الدفع والجذب المؤدية للتطرف

المستقلة / علي النصر الله / ..ناقشت اللجنة الفرعية لمكافحة التطرف العنيف في محافظة كربلاء، في ورشة خاصة لأعضائها عوامل الدفع والجذب المؤدية للتطرف العنيف في المحافظة وآليات معالجتها وفق الموارد المتاحة .

وقال رئيس اللجنة نائب محافظ كربلاء علي الميالي في تصريح لــــ ( المستقلة ) مساء الثلاثاء، عقب اختتام الورشة ، إن “المحافظة تصدرت بعمل لجانها الفرعية وتظافر جهودهم المراتب الأولى على مستوى العراق في نبذ التطرف المؤدي للإرهاب”.

من جانبه قال عضو اللجنة الدكتور ماجد الخياط في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن ” اللجنة الفرعية لمكافحة التطرف العنيف في محافظة كربلاء ، ناقشت خلال ورشة خاصة لأعضائها عوامل الدفع والجذب المؤدية للتطرف العنيف في المحافظة وآليات معالجتها وفق الموارد المتاحة .

وأوضح إن “هذا المشروع يأتي ضمن برنامج التماسك المجتمعي Social Cohesion الذي يرعاه البرنامج الانمائي للأمم المتحدة UNDP وبالتعاون والتنسيق مع اللجنة الوطنية في مستشارية الأمن القومي “.