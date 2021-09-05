كربلاء تناقش الاستعدادات المبكرة للخطة الأمنية الخاصة لزيارة الاربعين

المستقلة / علي النصر الله / .. ناقش قائدي عمليات وشرطة كربلاء  ، اليوم الاحد ، الاستعدادات المبكرة للخطة الامنية الخاصة بزيارة الاربعين في مؤتمر أمني أول .

وقال قائد العمليات الفريق الركن علي الهاشمي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) عقب اجتماع أمني ، إن “هذا المؤتمر الامني الاول جاء للتباحث في الخطة الأمنية الخاصة المبكرة بزيارة الاربعين المليونية بحضور جميع مفاصل الأجهزة الأمنية  “، مؤكدا عقد “مؤتمر أمني آخر للشروع بتنفيذها “.

واشار الى إن المؤتمر الامني الاول شهد عرض مفاصل المحاور الامنية ، وتوزيع المهام ، ومناقشة الخطط الامنية السابقة ، حتى تتمكن القوات الأمنية من أداء واجباتها في حماية الزائرين ، كذلك تخفيف العبء عنهم وتسهيل انسيابية دخولهم وخروجهم من والى المدينة في ظل إجراءات امنية تتناسب مع حجم الزيارة ، فضلا عن العمل على وصول الزائرين الى اقرب نقطة من مدينة كربلاء .

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