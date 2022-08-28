كربلاء تلزم أصحاب المواكب بحماية البنى التحتية

المستقلة / علي النصر الله / ..  أكد رئيس اللجنة الأمنية العليا في كربلاء المحافظ نصيف الخطابي ، مساء الأحد ، ضرورة التعامل بحزم مع موضوع التجاوز على الأمن الغذائي والبيع والجزر العشوائي خصوصا في مداخل المحافظة والمناطق الأخرى ، بالإضافة الى الزام أصحاب المواكب بحماية البنى التحتية والخدمات العامة عند نصب المواكب استعدادا لزيارة الأربعين .

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) عقب اجتماع أمني ، ناقشنا خلال الاجتماع الاستعدادات الأمنية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام “.

وأوضح تم “التأكيد على الإجراءات الأمنية في نقاط التفتيش والسيطرات الخارجية والداخلية ، كذلك التأكيد على القيافة الخاصة بالمنتسبين والانضباط العالي في التعامل مع الزائرين “.

وحضر الاجتماع قائدا عمليات كربلاء والشرطة وقادة الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي “.

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