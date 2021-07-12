كربلاء  تقرر إزالة الطوابق المتجاوزة في البنايات الشاهقة

المستقلة / علي النصر الله / .. بلغت حكومة كربلاء المحلية ، اصحاب البنايات ( الفنادق ) الشاهقة المخالفة بإزالة الطوابق المتجاوزة .

وذكر محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح صحافي لـــــ ( المستقلة) مساء الأحد ، إن “المحافظة مصرة على رفع كافة التجاوزات للبنايات الشاهقة التي خالفت التصميم الاساس لمركز المدينة القديمة وازالة الطوابق المتجاوزة “.

وقال “وجهنا رئيس رابطة الفنادق والسياحة بالمحافظة ، إبلاغ المخالفين بإزالة التجاوزات ، والا ستقوم بلدية كربلاء بإزالتها بوسائلها الفنية والقانونية “