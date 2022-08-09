كربلاء تعلن نجاح الخطة الامنية الخاصة بزيارة عاشوراء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، مساء الثلاثاء، عن نجاح الخطة الامنية الخاصة بزيارة عاشوراء وشارك فيها الملايين من العراقيين وزوار من مختلف البلدان الاسلامية .

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الملايين من الزائرين أحيوا زيارة العاشر من محرم الحرام ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام وركضة طويريج  دون اي حادث أمني” .

واضاف إن “هذه الاعداد المليونية شاركت بهذا العزاء وبكل انسيابية عالية بالرغم من الظروف الجوية الصعبة “.

وأشار الى إن “العتبات المقدسة ووزارتي الدفاع والداخلية وقيادتي عمليات كربلاء والشرطة  اسهمت اسهاما كبيرا في نجاح زيارة العاشر من محرم الحرام “.

وأكد الخطابي إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه الوزارات والمؤسسات الخدمية  بتوفير الدعم المباشر لكربلاء من خلال اتصال هاتفي ، اضافة الى إشراف مباشر من قبل رئيس اركان الجيش الفريق أول ركن عبد الامير يار الله على تأمين حركة الزائرين خلال مراسيم عزاء ركضة طويريج “.

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