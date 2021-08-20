كربلاء تعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة عاشوراء بمشاركة خمسة ملايين زائر

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، عن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة عاشوراء .

وقال الخطابي في مؤتمر صحفي عقد في مقر قيادة عمليات كربلاء حضرته ( المستقلة ) شارك “في إحياء زيارة عاشوراء وركضة طوريج خمسة ملايين زائر من المحافظات العراقية ، إضافة الى خمسة الاف زائر عربي واجنبي “.

واشار الى “نجاح زيارة عاشوراء دون أي خرق أمني ، وأن الجهد المتواصل والتكامل في الخطط الأمنية والخدمية وخطة النقل والعمل بروح الفريق الواحد ” أدى الى تحقيق النجاح الكبير “.

من جانبه أوضح قائد الشرطة اللواء احمد زويني اثناء المؤتمر ، إن “الخطة الأمنية شهدت عدة عمليات استباقية بمشاركة صنوف الجيش والشرطة والحشد وجميع الأجهزة الأمنية وطيران الجيش “.

وأشار الى إن ” الطرق الخارجية بقيت مفتوحة وتم وصول الزائرين الى اقرب نقطة من المدينة وهذا العمل جاء نتيجة لتوفير الطرق المناسبة ، وفتح شوارع جديدة في كربلاء بإشراف محافظ كربلاء ومديرية البلدية الأمر الذي ساعد القوات الأمنية على التقليل من الزخم المروري ، وتأمين وصول الزائرين الى مدينة كربلاء بانسيابية عالية “.