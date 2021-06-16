كربلاء تعزو تلكؤ مشروع مستشفى النسائية والاطفال الى الأوضاع الاقتصادية والامنية

 

المستقلة / علي النصر الله / .. عزت حكومة كربلاء المحلية ، تلكؤ مشروع انشاء مستشفى النسائية والأطفال التخصصي في المحافظة الى ما مرت به الدولة من وضع أمني واقتصادي وعجز مالي ، وأكدت المشروع تبلغ كلفته 150 مليار دينار .

وذكر نائب محافظ كربلاء علي الميالي في تصريح صحافي لـــــ ( المستقلة ) إن “المشروع يعد من أكبر المشاريع الوزارية المتلكئة في كربلاء والذي يقدر بطاقة استيعابية أكثر من (٣٠٠) سرير فعلي وبتكلفة مالية تقدر بقيمة 150 مليار دينار “.

وقال إن “الحكومة المحلية ستتابع جميع المشاريع الوزارية المتلكئة لغرض الوقوف على أسباب التلكؤ واستئناف العمل بها”.

وأشار الى إن ” مساحة المشروع الإجمالية هي  ( 38 ) دونم ، ويتكون من ستة طوابق  ، ويحتوي على منشآت خدمية ، مبني على أسس علمية حديثة وأجهزة متطورة تواكب الحداثة في الطب “.

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