كربلاء تعاني من شحة الماء صيفا

المستقلة / علي النصر الله/.. أعلنت مديرية ماء كربلاء، اليوم الجمعة ،  عدم قدرتها على سد حاجة مواطني المحافظة من الماء خلال فصل الصيف والزيارات المليونية ، وأكدت على حاجتها بـ 40 ألف متر مكعب في الساعة .

وكشف مدير ماء كربلاء محمد فاضل النصراوي في تصريح صحافي لعدد من وسائل الاعلام ضمنها ( المستقلة ) إن ” ثلاثة أسباب لحصول الشح بالمحافظة ، أولها التجاوز على شبكات المياه المخصصة للأحياء النظامية، ما يتسبب بهدر كبير في الحصص المحددة لكل منها “.

وقال إن “السبب الثاني هو تذبذب تجهيز الكهرباء ما يؤدي الى تعطل ضخ الماء للمواطنين ، والثالث فيتعلق بالاستعمال غير الصحيح أو المقنن للماء ، ما يؤثر سلبا في وضع المناطق البعيدة “.

وأوضح  إن “استعدادات الدائرة المبكرة  في إعداد الخطط للمشاريع المراد تنفيذها خلال العام الحالي لرفعها الى المحافظة للمصادقة عليها  ، جاءت بالتزامن مع زيادة عدد أحياء المدينة وزيادة عدد سكانها خلال الاعوام الاخيرة “.

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