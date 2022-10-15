كربلاء تعاني من الاختناقات المرورية

المستقلة / علي النصر الله / … قال النائب الاول لمحافظ كربلاء جاسم الفتلاوي ، اليوم السبت ، إن “المحافظة بحاجة الى تنفيذ شوارع حولية تربط الأحياء السكنية بمداخل المحافظة دون الحاجة للمرور بها لفك الاختناقات المرورية خلال أوقات الذروة في الايام الاعتيادية مع بدء الدوام وأيام الزيارات المليونية “،

وأكد الفتلاوي ضرورة التنسيق بصورة مستمرة بين المشاريع المحالة للبلدية و مديرية المرور باعتبار تعارضها من أهم وأكبر المشاكل المسببة للاختناق المروري .

وأوضح في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن ” الحكومة المحلية في كربلاء المقدسة جادة في العمل على إيجاد حلول عاجلة من خلال البدء مبكرا باستعدادها لزيارات العام القادم “.