كربلاء تطمئن زوار عاشوراء بالإجراءات الصحية المتخذة

المستقلة / علي النصر الله / .. طمأنت حكومة كربلاء المحلية ، اليوم الثلاثاء، زوار عاشوراء باتخاذ كافة الاجراءات الصحية الكاملة لإحياء شعائر زيارة العاشر من محرم الحرام الخميس المقبل .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “خطتنا الصحية جاهزة وكاملة، ولدينا ثقة عالية بكوادرنا الصحية “.

وأوضح إن “كربلاء وضعت خطتين صحيتين ، الاولى للوضع الاعتيادي للزيارة ، والثانية خطة استثنائية لحالة الطوارئ ، منها زيادة السعة السريرية ووضع مستشفيات بالإنذار للخدمة ، كذلك عمل إجراءات وقائية كبيرة “.

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