كربلاء تطلق مشروع للمدارس الحكومية لتصبح ذات اعتماد دولي

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت حكومة كربلاء المحلية، عن إطلاق مشروعها الاستراتيجي للمدارس الحكومية في المحافظة لتصبح ذات اعتماد دولي .

وقال نائب محافظ كربلاء علي الميالي في تصريح لـــ ( المستقلة ) اليوم الجمعة، من “أجل الارتقاء بالعملية التربوية أطلقت الحكومة المحلية في كربلاء مشروعها الاستراتيجي للمدارس الحكومية ، و بالتعاون مع شركة البشرى للتربية والعلوم الدولية  ، لتصبح ذات اعتماد دولي  ، وذلك بما لا يتعارض مع سياسة ومناهج وزارة التربية “.

وأوضح الميالي إن ” هذه التجربة تم اعتمادها في محافظة البصرة ، وتعد من التجارب الناجحة للارتقاء بمستوى التعليم في كربلاء “.

وأكد إن ” مديرية التربية ستباشر باللقاءات والتواصل مع الشركة من أجل الاطلاع على ما تحتاجه من أمور تخدم المشروع “.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

وفاة الكوميدي الأشهر في المغرب الفنان نور الدين بكر

اخر الاخبار

بيكيه يرفض انتهاك حياته الشخصية ويحذر المخالفين

اخر الاخبار

لابتوب جديد بشاشة قابلة للطي من ASUS

اخبار العراق

انتحاري يفجر نفسه على القوات الامنية في الانبار

اخبار السعودية

UFO أول طائرة بدون طيار من نوعها لحماية الصقور والبيئة

اخبار العراق

شرطة ميسان  تحرر مواطن بعد ساعات من اختطافه

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

وفاة الكوميدي الأشهر في المغرب الفنان نور الدين بكر

اخر الاخبار

لابتوب جديد بشاشة قابلة للطي من ASUS

اخبار السعودية

UFO أول طائرة بدون طيار من نوعها لحماية الصقور والبيئة

اخبار العراق

شرطة ميسان  تحرر مواطن بعد ساعات من اختطافه

اخبار العراق

كربلاء تطلق مشروع للمدارس الحكومية لتصبح ذات اعتماد دولي

اخر الاخبار

إختتام فعاليات مهرجان طرابلس المسرحي في المسرح الوطني اللبناني

اخبار العراق

الخالصي يدعو لقيام حكومة انقاذ وطني

اخبار العراق

الخالصي يدعو لقيام حكومة انقاذ وطني

اخبار العراق

وفاة الشاعر الكبير سامي مهدي

اخبار العراق

الجبوري : على الاطار التنسيقي تصفير الخلافات وتشكيل حكومة خدمات

اخبار العراق

الهركي : تقارب بين الاتحاد والديمقراطي من اجل اختيار رئيس الجمهورية

اخبار العراق

متنبئ جوي : الحسابات الفلكية تشير إلى انتهاء فصل الصيف مناخياً

اخبار العراق

الاطار : حل البرلمان يحتاج توافقاً سياسياً ولن يتم الا بعد تشكيل الحكومة

اخبار العراق

الحيدري : القضاء سيتحمل مسؤولية إدارة البلد في حال قرر حل البرلمان

اخبار العراق

النزاهة : صدور قرارحكمٍ بالسجن بحقِّ معاون مصرفٍ حكوميٍّ في الأنبار

اخبار العراق

وزارة المالية تعلن اطلاق رواتب المتقاعدين لشهر ايلول

اخبار العراق

الرافدين يطلق وجبة من سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية