كربلاء تطلق مشروع للمدارس الحكومية لتصبح ذات اعتماد دولي

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت حكومة كربلاء المحلية، عن إطلاق مشروعها الاستراتيجي للمدارس الحكومية في المحافظة لتصبح ذات اعتماد دولي .

وقال نائب محافظ كربلاء علي الميالي في تصريح لـــ ( المستقلة ) اليوم الجمعة، من “أجل الارتقاء بالعملية التربوية أطلقت الحكومة المحلية في كربلاء مشروعها الاستراتيجي للمدارس الحكومية ، و بالتعاون مع شركة البشرى للتربية والعلوم الدولية ، لتصبح ذات اعتماد دولي ، وذلك بما لا يتعارض مع سياسة ومناهج وزارة التربية “.

وأوضح الميالي إن ” هذه التجربة تم اعتمادها في محافظة البصرة ، وتعد من التجارب الناجحة للارتقاء بمستوى التعليم في كربلاء “.

وأكد إن ” مديرية التربية ستباشر باللقاءات والتواصل مع الشركة من أجل الاطلاع على ما تحتاجه من أمور تخدم المشروع “.