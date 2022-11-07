كربلاء تطالب بمعالجة حالات تزايد النزوح من المحافظات

نوري المالكي ومحافظ كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / ..  طالبت محافظة  كربلاء،  بايجاد حلول ومعالجة حالات التزايد الكبير في عدد السكان في المحافظة  نتيجة النزوح إليها من أغلب محافظات العراق  .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة )  اليوم الاثنين، عقب لقائه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ، طالبنا اثناء اللقاء ايجاد آليات دعم المحافظة واحتياجاتها الاستثنائية كونها تستقبل ملايين الزائرين في العام الواحد”.

وأضاف كما “ناقشنا التزايد الكبير في عدد السكان نتيجة النزوح إليها ، فضلا عن زيادة نسبة النمو فيها الأمر الذي يحملنا وضع حلول ومعالجات لهذا التزايد الملحوظ لسكان كربلاء “.

من جانبه، اكد المالكي “دعمه للمحافظات العراقية ولكربلاء المقدسة بشكل خاص ودعم حركة البناء والاعمار والتنمية التي تقوم بها الحكومة المحلية في المحافظة “.

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