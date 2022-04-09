كربلاء تطالب بفتح المنافذ الجنوبية لاستيراد المواد الغائية

المستقلة / علي النصر الله/… طالب نائب محافظ كربلاء علي الميالي، اليوم السبت، الحكومة الاتحادية بجدية تنفيذ القرارات الخاصة بأزمة ارتفاع الأسعار والايعاز إلى الجهات ذات العلاقة بفتح المنافذ الجنوبية ومنفذ طربيل امام استيراد المواد الغذائية خلال هذه الأزمة، ولاسيما إن المواطن البسيط يعيش ايام شهر رمضان .

وقال الميالي في تصريح لـ( المستقلة ) أن الحكومة الاتحادية خصصت استيراد المواد الغذائية عن طريق المنافذ الحدودية الشمالية حصرا مما يؤدي إلى مضاعفة المبالغ على المحاصيل بسبب الابتزاز التي تمارسه السيطرات بناء على قول الموردين وارتفاع أجور النقل .

وأضاف: بناء على القرار 80 لسنة 2022 فقرة ثالثة والتي تتضمن إلغاء كافة القرارات الصادرة بشأن حماية المنتج المتعلقة بحظر استيراد المواد الغذائية والأدوية لمدة ثلاثة أشهر ، نطالب اعادة النظر بشأنها بعد معاينة تطورات الأزمة .