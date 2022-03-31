كربلاء تطالب بزيادة حصتها من مدارس القرض الصيني

المستقلة / علي النصر الله/ .. طالبت حكومة كربلاء المحلية، اليوم الخميس ، مجلس الوزراء بزيادة حصة المحافظة من القرض الصيني ضمن المشروع الوطني لبناء المدارس للحاجة الفعلية وأسوة بباقي المحافظات”.

وقال نائب المحافظ علي الميالي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “حصة كربلاء من الاتفاقية الصينية مع مجلس الوزراء ضمن المشروع الوطني لبناء المدارس بلغت 44 مدرسة ونطالب بزيادة الحصة “.

وأوضح إن “سبب المطالبة جاء ، أسوة بباقي المحافظات الأخرى، والحاجة الفعلية لبناء مدارس في مركز واقضية ونواحي المحافظة “.

يذكر إن الاتفاقية الصينية التي وقعتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء والخاصة بمشروع بناء (1000) مدرسة كمرحلة أولى من مجموع (7000) مدرسة في عموم المحافظات ضمن المشروع الوطني لبناء المدارس “.

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