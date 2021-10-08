كربلاء تشهد اقبال كبيرا للتصويت الخاص للدورة النيابية الخامسة

المستقلة / علي النصر الله / ..شهدت عملية الاقتراع الخاص التي انطلقت صباح، اليوم الجمعة، ضمن المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية العراقية المبكرة بتوجه الناخبين من أفراد الجيش والشرطة ونزلاء السجون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في مجلس النواب الجديد بدورته النيابية الخامسة منذ العام 2003 بإقبال كبير .

وقال إعلام مفوضية كربلاء في تصريح لـــــ ( المستقلة ) “هناك 19 مركز اقتراع في المحافظة لعملية التصويت الخاص   “.

وأضاف إن “طوابير كبيرة اصطفت على مراكز الاقتراع في كربلاء في التصويت الخاص “.

وتشهد كربلاء تنافس 113 مرشحا في التصويت الخاص لمجلس النواب الدورة الخامسة للفوز بـــ ( 11 ) مقعدا نيابيا “.

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