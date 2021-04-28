كربلاء تشدد من اجراءاتها القانونية لمعالجة السلبيات في المجتمع وخدش حيائها

كربلاء تشدد من اجراءاتها القانونية لمعالجة السلبيات في المجتمع وخدش حيائها

المستقلة / علي النصر الله / .. شددت حكومة كربلاء ، اليوم الاربعاء، من إجراءاتها القانونية في معالجة السلبيات الدخيلة في المجتمع وخدش حياء قدسية المدينة ، وأكدت على تطوير الظواهر الايجابية .

وذكر محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــــ ( المستقلة ) عقب اجتماع حكومي ضم قيادتي العمليات وشرطة كربلاء والمدراء العامون للتربية والصحة ورؤساء الجامعات وممثلي العتبتين الحسينية والعباسية ، ناقشنا خلال الاجتماع تطوير الظواهر الإيجابية ومعالجة الظواهر السلبية في المجتمع “.

وقال أوصى “المجتمعون دعم الحريات العامة ، وتوفير الأماكن الترفيهية والحدائق والمتنزهات التي تضمن للعوائل قضاء الأوقات الترفيهية “.

وأضاف كما ” تم التشديد على أن تكون هناك إجراءات صارمة بحق من يحاول خدش الحياء العام أمام المجتمع والعوائل الكربلائية ومن يحاول المساس بهوية المحافظة وقدسيتها، ونشر الظواهر السلبية “.

ودعا الخطابي الاعلاميين والمثقفين والادباء وشيوخ العشائر والمخاتير وأولياء أمور الشباب الى التكاتف في سبيل الحفاظ على أعراف وتقاليد هذه المدينة المقدسة “.