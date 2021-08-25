كربلاء تشدد على عدم الضغط من قبل بعض السياسيين ملف المرأة المتعففة

المستقلة / علي النصر الله / .. شدد نائب محافظ كربلاء علي الميالي ، اليوم الثلاثاء، على عدم الضغط من قبل بعض السياسيين والمتنفذين  على وزارة العمل لاستخدام ملف الحماية الاجتماعية للمرأة المتعففة في المحافظة كواقع حال  للحصول على الشمول الخاص الورقي .

وأكد الميالي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “هذا الشمول الورقي الخاص ، لهذه الشريحة لا يدخل ضمن قاعدة البيانات الخاصة للدائرة ، ويكون بدون تخصيصات مالية “.

وقال إن “عدد المستفيدات في هذه الدائرة بلغت أكثر من 17300 امرأة من المتعففات والمطلقات والأرامل والعاجزات ، إضافة الى أيتام الأبوين والقاصرات “.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

كربلاء تشدد على عدم الضغط من قبل بعض السياسيين ملف المرأة المتعففة

اخبار العراق

النزاهة تحقق بوجود مُخالفاتٍ في عقد تجهيز سيَّاراتٍ لمُديريَّة مرور ميسان

اخبار العراق

الموارد المائية : نعمل على وضع حلول عملية لمعالجة مشكلة شح المياه

اخر الاخبار

منظمة : العراق ثانيا في استيراد البضائع من ايران بقيمة تتجاوز 2.8 مليار دولار

اخبار العراق

الصحة تحذر.. العراق اجتاز ذروة الموجة الثالثة للوباء لكنه لا يزال في دائرة الخطر

اخبار العراق

البيئة تؤكد.. جميع ابراج الهاتف النقال آمنة من اي تأثيرات اشعاعية

اخبار العراق

المحكمة الاتحادية تقرر تأجيل البت في طعون الموازنة العامة لعام 2021

اخبار العراق

المحكمة الاتحادية تقرر تأجيل البت في طعون الموازنة العامة لعام 2021

اخبار العراق

نائب : اجتماع مرتقب للكتل السياسية من اجل تحديد مصير الانتخابات

اخر الاخبار

نادي يوفنتوس يحدد شرطين من أجل انتقال رونالدو إلى مانشستر سيتي

اخر الاخبار

وزير النفط يحدد أهم مهام عمل شركة طاقة البصرة

اخبار العراق

طلبة السادس الاعدادي يشكون من اخطاء وردت في اسئلة اللغة الانكليزية

اخر الاخبار

دراسة : بطىء حملة التطعيم ضد كورونا سيؤدي الى خسارة 2.3 تريليون دولار

اخبار العراق

لجنة إعمار الموصل : تنفيذ مشاريع جديدة واستئناف العمل بالمشاريع المعطلة

اخبار العراق

القضاء يصدر حكما بالسجن 6 سنوات على بهاء الجوراني بتهم فساد

اخر الاخبار

تراجع اسعار النفط بعد موجة صعود قوية هذا الاسبوع

اخبار العراق

التخطيط : تنفيذ المسح المتكامل للاوضاع الاجتماعية والصحية للمرأة في العراق