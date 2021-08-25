كربلاء تشدد على عدم الضغط من قبل بعض السياسيين ملف المرأة المتعففة

كربلاء تشدد على عدم الضغط من قبل بعض السياسيين ملف المرأة المتعففة

المستقلة / علي النصر الله / .. شدد نائب محافظ كربلاء علي الميالي ، اليوم الثلاثاء، على عدم الضغط من قبل بعض السياسيين والمتنفذين على وزارة العمل لاستخدام ملف الحماية الاجتماعية للمرأة المتعففة في المحافظة كواقع حال للحصول على الشمول الخاص الورقي .

وأكد الميالي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “هذا الشمول الورقي الخاص ، لهذه الشريحة لا يدخل ضمن قاعدة البيانات الخاصة للدائرة ، ويكون بدون تخصيصات مالية “.

وقال إن “عدد المستفيدات في هذه الدائرة بلغت أكثر من 17300 امرأة من المتعففات والمطلقات والأرامل والعاجزات ، إضافة الى أيتام الأبوين والقاصرات “.