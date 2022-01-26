كربلاء تسلم الوفد الصيني أراض لإنشاء 44 مدرسة

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت حكومة كربلاء المحلية ، مساء الاربعاء ، عن إزالة كافة التعارضات لمشروع إنشاء 44 مدرسة في عموم المحافظة ضمن القرض الصيني خلال ثلاثة أيام .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) عقدنا “اجتماعا خاصا مع رؤساء الوحدات الادارية في كربلاء لتسهيل آليات تسليم قطع الاراضي الخاصة لإنشاء مدارس ضمن القرض الصيني بواقع 44 مدرسة موزعة في عموم المحافظة ، وخلال ثلاثة ايام “.

يذكر أن شرطة كربلاء أعلنت ، الاسبوع الماضي عن توفير الحماية الامنية للوفد الصيني الذي يعتزم إنشاء عدداً من المدارس في قضاء الحر 13 كم غربي المحافظة وحسب الاتفاق مع الحكومتين المركزية والمحلية ، فيما أعلنت تربية كربلاء عن تشكيل لجنة متابعة مع الشركة الصينية لإنشاء تلك المدارس “.