كربلاء تسعى لإدراج  ناديها الرياضي ضمن الموازنة المالية

المستقلة / علي النصر الله / .. كشف محافظ نصيف الخطابي ، مساء  الخميس ، إن “المحافظة تسعى الى تخطيط أدراج نادي كربلاء الرياضي بكرة القدم ضمن الموازنة المالية وفق آليات ادارية وقانونية .

وقال الخطابي عند  لقائه رئيس الهيئة الادارية للنادي إن “كربلاء ترغب ببناء المؤسسات الموجودة في المحافظة على اساس متين ومهني اداريا وماليا “.

وأضاف ، نطمح “أن نرى نادي كربلاء في منافسات الدوري الممتاز ويرفع اسم كربلاء عاليا في مختلف المحافل الدولية “.

وأشار الى إنه ” سيقوم بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة من أجل تمويل  النادي بنفسه كالاستثمارات ، ليتمكن من النهوض ، وأن يكون بالمراتب الاولى التي تمنحه استقطاب الشركات الراعية “.

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