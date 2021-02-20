كربلاء تسجل 339 إصابة بفيروس كورونا

المستقلة / علي النصر الله / .. اعلن قسم الصحة العامة بدائرة صحة كربلاء، مساء السبت، عن تسجيل 339 إصابة وشفاء 367 ووفاة 4 مصابين بفيروس كورونا .

وقال المكتب الاعلامي في تصريح صحافي لــــ ( المستقلة ) إن “عدد الفحوصات الخاصة بمرض الكورونا بلغت ( 1605 ) فحصاً، إي بنسبة 24 بالمائة ، تبين منها إصابة 339 مواطنا بفيروس كورونا “.

وأوضح إن ” عدد الحالات الشديدة المحالة الى المستشفى بلغت 48 حالة ، فيما سجلت دائرة الصحة 291 حالة بسيطة تتلقى العلاج المنزلي “.