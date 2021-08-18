كربلاء  تستعين بالطيران المسير والتقنيات المتطورة لتأمين زيارة عاشوراء

المستقلة / علي النصر الله / .. اعلنت حكومة كربلاء ، اليوم الاربعاء، الاستعانة بالطيران المسير والتقنيات المتطورة لتأمين زيارة عاشوراء .

وقال نائب محافظ كربلاء جاسم الفتلاوي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “كربلاء وضمن خططها الامنية الخاصة لإحياء مراسيم شعائر عاشوراء يوم غد الخميس ، تستعين بالطيران المسير ، والتقنيات الحديثة المتطورة ، لاستيعاب الحشود المليونية ومراقبتهم من خلال كاميرات امنية و شاشات تلفزيونية “.

وأضاف كما إن “الحكومة المحلية في كربلاء هيئت الساحات الخاصة بوقوف عجلات نقل الزائرين القادمين لأداء مراسيم شعائر العاشر من محرم الحرام ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام ، في المحاور الثلاثة من كربلاء والى محل سكناهم في المحافظات الاخرى ، بمساندة اسطول نقل الوزارات الاتحادية المدنية والعسكرية “.