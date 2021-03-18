كربلاء تستعد “امنيا” لزيارة النصف من شعبان

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، اليوم الخميس ، إن “الحكومة المحلية عقدت اجتماعا امنيا استباقيا لإعداد الخطط الامنية الخاصة  من قبل قيادة عمليات كربلاء بزيارة النصف من شعبان ذكرى ولادة الامام المهدي ( عج ) .

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) أكدنا خلال الاجتماع الامني على “اهمية التوازن ما بين الخطط الامنية وعمليات نقل الزائرين بانسيابية عالية خلال فترة الزيارة ،  فضلا عن تطبيق الخطط الخدمية “.

واضاف كما “طالبنا بضرورة الالتزام بتطبيق إرشادات وتعليمات السلامة من أجل صحة وسلامة الزائرين “.

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