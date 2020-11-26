كربلاء تستضيف بطولة العراق لتنس كرة القدم

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المستقلة / علي النصر الله / .. استضافت قاعتا الجدول الغربي، والهندية  جنوبي محافظة كربلاء، مساء الخميس، منافسات بطولة أندية العراق لتنس كرة القدم للدرجة الممتازة وتستمر لمدة ثلاثة أيام ،  وبمشاركة 16 ناديا رياضي من مختلف المحافظات .

وقال رئيس الاتحاد الفرعي للعبة اياد محسن في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “البطولة قسمت بين أربع مجاميع الاولى والثانية في قاعة قضاء الهندية ، والثالثة والرابعة في قضاء الجدول الغربي جنوبي كربلاء  ” .

واضاف سنبذل ” قصار جهدنا لإنجاح البطولة وتوفير كافة متطلبات الفرق المشاركة في البطولة ، ولاسيما بعد  التعاون الواضح من مديرية الشباب والرياضة في المحافظة، وكذلك إدارة نادي الهندية والتي بدورها أبدت كامل استعدادها لإنجاح البطولة “.

وأشار الى إن “البطولة شارك فيها 16 ناديا رياضيا هي ( الطلبة، والميناء، والموصل،  والوجيهية ، والصناعات الكهربائية، والجولان، وبلدية البصرة ،  والغراف، وبلد، والنيل، والطوز ، وشباب المستقبل  ، ومصافي الشمال، وشباب المشاهدة، وعزيز العراق ،  بالإضافة  الى المستضيف نادي الهندية “.

 

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