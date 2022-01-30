كربلاء تستضيف المؤتمر الثالث لمنع التطرف ومكافحة الارهاب

المستقلة / علي النصر الله / .. استضافت محافظة كربلاء، الاجتماع الثالث لمنع التطرف ومكافحة الإرهاب، بحضور 15 نائب محافظ من مختلف محافظات العراق. .

وقال رئيس اللجنة الفرعية لمنع التطرف ومكافحة الارهاب في كربلاء نائب المحافظ علي الميالي في تصريح لــــ ( المستقلة ) اليوم الاحد ، عقب الاجتماع إن “كربلاء سبقت باقي المحافظات بالعمل بهذا الخصوص وذلك بالتنسيق مع منظمة الــ ( UNDB ) التابعة لمكتب الأمم المتحة في المحافظة “.

وأوضح إن “الاجتماع أوصى بتوصيات منها أعداد برنامج تدريبي و كراس يستهدف المؤسسة التربوية ابتداء من محافظة ديالى ، وصلاح الدين ، وكركوك “.

وأشار الى إن “الغاية من البرنامج والكراس لتلك المحافظات الثلاث معالجة موضوع التطرف والارهاب جذريا من خلال مديريات التربية ، ومن الممكن أن يكون منهجا يدرس للأجيال بعد اقراره من قبل اللجنة الوطنية لمنع التطرف ومكافحة الإرهاب”.

ونوه الميالي الى إن “المحافظة ستشهد الشهر المقبل انعقاد مؤتمر موسع يضم قيادات أمنية ودينية واكاديمية وعشائرية واعلامية ، وقد أنجزت جميع متطلباته بنسبة 95٪ “.