كربلاء تستضيف المؤتمر الثالث لمنع التطرف ومكافحة الارهاب

المستقلة / علي النصر الله / .. استضافت محافظة كربلاء، الاجتماع الثالث  لمنع التطرف ومكافحة الإرهاب، بحضور 15 نائب محافظ  من مختلف محافظات العراق. .

وقال رئيس اللجنة الفرعية لمنع التطرف ومكافحة الارهاب في كربلاء نائب المحافظ علي الميالي في تصريح لــــ ( المستقلة )  اليوم الاحد ، عقب الاجتماع إن “كربلاء سبقت باقي المحافظات بالعمل بهذا الخصوص وذلك بالتنسيق مع منظمة الــ ( UNDB  ) التابعة لمكتب الأمم المتحة في المحافظة  “.

وأوضح إن “الاجتماع  أوصى بتوصيات منها أعداد برنامج تدريبي و كراس يستهدف المؤسسة التربوية ابتداء من محافظة ديالى  ، وصلاح الدين  ، وكركوك “.

وأشار الى إن “الغاية من البرنامج والكراس  لتلك المحافظات الثلاث معالجة موضوع التطرف والارهاب جذريا من خلال مديريات التربية ، ومن الممكن أن يكون منهجا يدرس للأجيال بعد اقراره من قبل اللجنة الوطنية لمنع التطرف ومكافحة الإرهاب”.

ونوه الميالي الى إن “المحافظة ستشهد الشهر المقبل انعقاد مؤتمر موسع يضم قيادات أمنية ودينية واكاديمية وعشائرية واعلامية ، وقد أنجزت جميع متطلباته بنسبة 95٪  “.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

كربلاء تستضيف المؤتمر الثالث لمنع التطرف ومكافحة الارهاب

اخبار العراق

الركابي : الاطار سيشارك بالعملية السياسية او قد يتجه نحو المعارضة او المقاطعة

الاخبار

رياضة عربية : منتخبا مصر والمغرب يلتقيان ضمن بطولة كأس امم افريقيا

اخر الاخبار

تعدين الذهب.. الصين تستحوذ على حوالي 11% من إجمالي الإنتاج العالمي

اخر الاخبار

في زيارة عمل.. امير قطر يتوجه الى واشنطن للقاء الرئيس الامريكي

اخبار العراق

لإيفاد موظفين خلافاً للضوابط.. صدور حكم بالحبس على محافظ ذي قار الاسبق

اخبار العراق

السلامي : البرلمان الجديد سيناقش قانون الخدمة المدنية تمهيدا لاقراره

اخبار العراق

السلامي : البرلمان الجديد سيناقش قانون الخدمة المدنية تمهيدا لاقراره

اخر الاخبار

اخصائية تؤكد.. ارتداء الكمامة في الأماكن العامة يقلل الإصابة بفيروس كورونا

اخر الاخبار

ترامب : اذا فاز الجمهوريون في الانتخابات سنطالب الصين بتسديد تعويض عن انتشار فيروس كورونا

اخر الاخبار

اليوم الاحد .. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد

اخر الاخبار

فجر السعيد تتصدر الترند السعودي بسبب هجومها على قرار الملك سلمان

اخر الاخبار

الأمير عبد العزيز بن فهد يتصدر بحث جوجل بفيديو مثير

اخر الاخبار

أردوغان يهدد وسائل الإعلام ويقيل رئيس هيئة الإحصاء

اخر الاخبار

اشتباكات في محيط سجن الحسكة بين القوات الكردية وعناصر “داعش”

اخر الاخبار

نساء الاورغواي يتظاهرن للتنديد بـ”ثقافة الاغتصاب”

اخر الاخبار

 ” بودابار”  رواية جديدة للكاتبة لنا عبد الرحمن