كربلاء تستبدل أشجار الكينوكاربس بالنخيل في شوارعها

المستقلة / علي النصر الله /.. اعلنت مديرية بلدية كربلاء، مساء الأربعاء، عن حملة لقلع أشجار الكينو كاربس في شوارع المحافظة وزرع اشجار النخيل بدلا عنها.

وقال مدير اعلام البلدية محمد حسين الموسوي في تصريح صحافي لـــــ (المستقلة) إن “عدد الأشجار المقتلعة حتى الآن بلغ أكثر من 1500 شجرة، منوها الى أنها نقلت بشكل كامل إلى مواقع الطمر الصحي”.

وأوضح إن “استيراد هذه الأشجار وزراعتها بدأ منذ العام 2005، لكنه توقف عام 2018”.

وأشار إلى إن “مديرية البلدية شرعت بزراعة 1000 نخلة بدلا عن أشجار الكينو كاربس التي يتم اقتلاعها، ومن نوعيتي الزهدي والخستاوي، وذلك بالاعتماد على بساتين قضاء الهندية “.

وأضاف إن “اشجار النخيل المزروعة في مداخل المحافظة الاربعة وشوارعها تعتمد في خطة متكاملة من حيث التسميد والمبيدات المنشطة والسقي بالتنقيط “.

يذكر إن ” كربلاء بدأت منذ منتصف العام الحالي، حملة لاقتلاع أشجار الكينو كاربس، وإعادة النخلة العراقية إلى أماكنها المعروفة وسط الشوارع وعلى الأرصفة، حيث امتدت الحملة إلى آلاف الأشجار “.