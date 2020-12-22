كربلاء.. ترفع يد بعض اراضي العقود الزراعية لتوزيعها على المواطنين

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت اللجنة الخاصة بتوزيع الاراضي السكنية محافظة كربلاء ، مساء الثلاثاء، عن رفع يد بعض اراضي الإصلاح الزراعي المزمع توزيعها على شرائح كوادر الصد الاول الطبية والمواطنين ، مؤكدة البدء بعملية الفرز حسب توجيهات محافظ كربلاء لتوزيعها .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح صحافي لــــ ( المستقلة ) أطلعنا “على موضوع حسم العقود الزراعية خلال اجتماع ضم مدراء البلدية ،والزراعة ، والتخطيط ، والتسجيل العقاري ، للبدء بالإفراز والتوزيع على الفئات المشمولة من المواطنين “.