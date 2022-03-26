كربلاء تدعو وزارة التجارة  لعودة المفردات التموينية لتفادي ارتفاع الأسعار

المستقلة / علي النصر الله / .. دعا نائب محافظ كربلاء علي الميالي ، اليوم السبت ، وزارة التجارة ان تكون جادة في عودة مفردات البطاقة التموينية وبشكل منتظم خصوصاً مع قرب شهر رمضان المبارك وأن تساهم في عودة الأسعار الى حالتها الطبيعية بعد ارتفاعها .

وأكد ضرورة أخذ الموضوع على محمل الجد لتكون شريكة للمواطن في حمل معاناته وتخليصه منها كونها أصبحت قاب قوسين أو أدنى .

وقال الميالي في تصريح لــــ ( المستقلة ) عقب اجتماع للحكومة المحلية ، إن “الاجتماع جاء لتفادي تفاقم الأزمة والسيطرة عليها من خلال مناقشة الحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية “.

وأضاف ناقش الاجتماع كذلك “وضع المعالجات اللازمة للسيطرة عليها ، ورفدها بالمواد والسلع الأساسية ودعم مفردات البطاقة التموينية لتفويت الفرصة على المنتفعين و الجشعين من الذين يتاجرون بقوت المواطنين “.

وأكد الميالي إن ” الحكومة المحلية في كربلاء تتابع وبجدية حركة الأسواق من حيث الأسعار لاسيما أن أسعار المواد الغذائية قد تصاعدت في الآونة الأخيرة وخصوصا بعد رفع أسعار صرف الدولار محليا وتداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا عالميا “.

يذكر إن “الاجتماع حضره محافظ كربلاء نصيف الخطابي ونواب المحافظة في مجلس البرلمان ورؤساء الوحدات الإدارية كافة ومدير مديرية مكافحة الجريمة المنظمة وممثّلين عن الدوائر ذات العلاقة ومدير الرقابة التجارية والمالية ورئيس غرفة التجارة “.