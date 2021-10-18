كربلاء تدعو للبدء بالعام الدراسي في المدارس الحكومية أسوة بالأهلية

المستقلة / علي النصر الله / .. دعا محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي ، وزير التربية للبدء بالعام الدراسي في المدارس الحكومية أسوة بالمدارس الاهلية ويكون حضوريا .

وقال الخطابي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن ” الاجراءات الوقائية التي تتخذها المدارس الأهلية قد تكون أكثر منها من المدارس الحكومية لكن المحافظة وبالتعاون مع المديرية العامة للتربية في المحافظة مع أبناء المحافظة على استعداد كامل لتوفير إجراءات وقائية آمنة لا تقل عن الاجراءات التي تقدمها المدارس الأهلية “.

وقال إن “جميع ابناء المحافظة سواء في المدارس الاهلية ، أو الحكومية هم ضمن مسؤوليتنا وأبنائنا “.