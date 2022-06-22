كربلاء تدعو الى تنفيذ برامج مشتركة لجراحة القلب مع جامعة أمريكية

كربلاء تدعو الى تنفيذ برامج مشتركة لجراحة القلب مع جامعة أمريكية

المستقلة / علي النصر الله / .. دعت حكومة كربلاء، الى تنفيذ برامج عمل مشتركة مع جامعة مدويستر الأمريكية المتخصصة بتكنولوجيا جراحة القلب .

وبحث محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) اليوم الاربعاء، مع الدكتور احمد غني الخفاجي مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصحة، والبروفسور دربان الأستاذ في جامعة مدويستر الأمريكية والمختص بتكنولوجيا جراحة القلب دعم مركز كربلاء للقلب ” تنفيذ برامج عمل مشتركة مع جامعة مدويستر الأمريكية “.

وقال الخطابي إن “كربلاء مستعدة لتقديم الدعم الكامل والتعاون مع أي جهة ترغب للعمل في المحافظة بما يخدم تطورها في مختلف المجالات “.