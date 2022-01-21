كربلاء تدعو الشركات الاسترالية للاستثمار في المحافظة

المستقلة / علي النصر الله / .. وجه محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، اليوم الخميس ، دعوته للشركات الاسترالية الاستثمار في المحافظة .

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) خلال استقباله السفيرة الاسترالية في العراق باولا اليزابيث كانلي ، إن ” كربلاء تشهد نهضة في مجال البناء والاعمار والمجالات الاخرى ، وأنها بحاجة الى الكثير من الشركات العالمية ، ومنها الشركات الاسترالية للعمل في الجوانب الزراعية والثروة الحيوانية والمجالات الاخرى “.

وأضاف إن “العلاقات العراقية الاسترالية جيدة ، وأن محافظة كربلاء جزء من الحكومة العراقية وتعتني بتطويرها “.

وأوضح إن “كربلاء مدينة دينية وسياحية ، فضلا عن احتوائها على المواقع الأثرية والتي تعود للديانات المسيحية واليهودية “.