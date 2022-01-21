كربلاء تدعو الشركات الاسترالية للاستثمار في المحافظة

المستقلة / علي النصر الله / .. وجه محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، اليوم الخميس ، دعوته للشركات الاسترالية الاستثمار في المحافظة .

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) خلال استقباله السفيرة الاسترالية في العراق باولا اليزابيث كانلي ، إن ” كربلاء تشهد نهضة في مجال البناء والاعمار والمجالات الاخرى ، وأنها  بحاجة الى الكثير من الشركات العالمية ، ومنها الشركات الاسترالية للعمل في الجوانب الزراعية والثروة الحيوانية والمجالات الاخرى “.

وأضاف إن “العلاقات العراقية الاسترالية جيدة ، وأن محافظة كربلاء جزء من الحكومة العراقية وتعتني بتطويرها  “.

وأوضح إن “كربلاء مدينة دينية وسياحية  ، فضلا عن احتوائها على المواقع الأثرية والتي تعود للديانات المسيحية واليهودية “.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

رواد المتنبي يحتفون بالكاتب سعيد الروضان وأنطولوجيا سرديات مملكة القصب

اخبار العراق

عالية نصيف تطالب بالتحقيق بشأن مواد اشتراها العراق وتركت في الإمارات

اخبار العراق

كربلاء تدعو الشركات الاسترالية للاستثمار في المحافظة

اخبار العراق

شرطة كربلاء تؤمن الحماية للوفد الصيني لإنشاء مدارس غربي المحافظة

اخبار العراق

فيان دخيل تدعو لإنقاذ 700 عائلة تحاصرها الثلوج بجبل سنجار

اخبار العراق

ابن أحد القادة السياسيين يتباحث في اسطنبول بشأن صفقة دبابات وطائرات

اخر الاخبار

عيضة المنهالي يسأل “وينك” بأشعار نهيان بن زايد آل نهيان

اخر الاخبار

عيضة المنهالي يسأل “وينك” بأشعار نهيان بن زايد آل نهيان

اخبار العراق

دولة القانون ينفي فكرة توزيع نواب الائتلاف على قوى الاطار التنسيقي

اخبار العراق

الحمداني : القوى الشيعية والكردية تتوصل الى تفاهمات حول تشكيل الحكومة المقبلة

اخبار العراق

كونهم ادوات التطبيع.. الفتح يرفض تجديد الولاية لصالح والكاظمي والحلبوسي

اخبار العراق

الحمامي : وجود انفراجة قريبة بين الاطار والتيار لغرض الدخول بكتلة واحدة

اخبار العراق

دولة القانون : الحوارات بين التيار والاطار تلوح بافق إيجابي لحلحة الازمة بينهما

اخر الاخبار

التنبؤات الجوية تشير إلى استمرار الموجة القطبية في أنحاء واسعة من البلاد

اخبار العراق

المالية : سيتم توزيع رواتب موظفي القطاع العام مطلع الاسبوع القادم

اخر الاخبار

شركة Oppo تجري تحضيرتها لإطلاق هاتف آخر بسعر منافس ومواصفات ممتازة

اخبار العراق

لجنة الصحة تصدر خمس توصيات بشأن انتشار متحور “أوميكرون”