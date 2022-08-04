كربلاء تدعو الأجهزة الأمنية التعامل الحسن مع وافدي زيارة عاشوراء

المستقلة / علي النصر الله / .. دعا نائب محافظ كربلاء جاسم الفتلاوي ، اليوم الخميس ، القادة الأمنيين الى التعامل الحسن مع الوافدين لإحياء مراسيم زيارة عاشوراء  وإبداء كل أنواع المساعدة وتسهيل عملية دخولهم الى المحافظة .

وقال الفتلاوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) عقب لقائه اللواء الركن عبد الحسين خلف نائب قائد عمليات كربلاء وعدد من كبار الضباط ، إن “الحكومة المحلية مستمرة في دعمها للمؤسسة العسكرية الغير محدود لما تمثله من دور مهم في حياة المواطنين “.

وأكد ” الثقة العالية برجال الأمن بكل التشكيلات والصنوف ” ، داعيا الى “اتخاذ اعلى درجات الحيطة والحذر لتفويت الفرصة على من يريد أن يعكر أجواء الزيارة وعدم الركون الى الغفلة والاعتماد على العمل المكتبي فقط “.

واضاف ناقشنا ” مع القادة الامنيين المشاكل التي ترافق عمليات نقل الزوار وإيجاد السبل الكفيلة للتغلب عليها للوصول الى عملية تفويج مثالية قادرة على استيعاب الملايين بعد انتهاء المراسيم “.

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