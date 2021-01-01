كربلاء تخصص ملعبا للحشد ليكون اكاديمية لتطوير الشباب

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المستقلة / علي النصر الله /.. أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، اليوم الجمعة، عن تخصيص أحد الملاعب في المحافظة الى هيئة الحشد الشعبي ليكون اكاديمية لتطوير الشباب في الهيئة “.

وقال الخطابي في تصريح صحافي لــــ (المستقلة) إن “التخصيص جاء بعد لقائنا رئيس هيئة الحشد فالح الفياض في مقر الهيئة في بغداد “.

وأشار الى إن “للحشد الشعبي دور كبير مع إخوانهم في قوات الجيش والشرطة والاجهزة الامنية في توفير الأمن بالمحافظة من خلال الزيارات المليونية، وفترة جائحة كورونا “.

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