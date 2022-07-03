 كربلاء تخصص  أموال من تخصيصات الامن الغذائي لإقامة مواقع للحشد الشعبي

المستقلة / علي النصر الله / .. كشف نائب محافظ كربلاء جاسم الفتلاوي، اليوم السبت ، عن تخصيص أموال من قانون الأمن الغذائي الطارئ لإقامة مواقع عسكرية لفصائل الحشد الشعبي، أضافة الى مشاريع خدمية في المحافظة .

وقال الفتلاوي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن ” كربلاء ستشهد إنجاز عشرات المشاريع الخدمية خلال الفترة القادمة وعلى مختلف المحاور “.

وأوضح “كما سيتم تخصيص جزء من تلك الأموال لتطوير الخدمات المقدمة للزوار الكرام حيث تشهد المحافظة وفود أكثر من خمسين مليون زائر من ثمانين دولة خلال العام الواحد “.

وأضاف إن “هذا الامر يتطلب القيام بجهود فوق الاستثنائية لاستيعاب الاعداد الهائلة من الوافدين كون أن الزوار ستأخذ انطباع عن العراق من خلال كربلاء المقدسة التي نسعى أن تكون في مصاف المدن المتطورة “.