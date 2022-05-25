كربلاء تحذر وسائل الإعلام من نشر خبر انتشار المخدرات

المستقلة / علي النصر الله / .. دعا نائب محافظ كربلاء الثاني علي الميالي ، وسائل الإعلام الى التعامل مع الحكومة المحلية وقيادة الشرطة ومديرية مكافحة المخدرات والجهات ذات العلاقة بالمباشر لنشر المعلومة الصحفية وعدم تهويل الاخبار ، خصوصا التي تعنى بانتشار المخدرات في المحافظة ، مبينا إن هذا الامر جاء بعد انتشار هذه الظاهرة في بعض المحافظات .

وقال الميالي في تصريح لــــ ( المستقلة ) عقب لقائه مدير مكافحة المخدرات العميد جبار فضل اليساري ، على “الجهات الأمنية التعاون وتظافر الجهود لمتابعة وملاحقة المروجين والمتعاطين للمخدرات “.

ودعا نائب المحافظ “المواطنين و العوائل الاخبار عن مثل هكذا حالات ، وذلك للحفاظ على الشباب من الانزلاق والانحراف الأخلاقي ، بسبب هذه المواد التي تذهب بعقل الانسان ويصبح من الصعب تلافيها “.