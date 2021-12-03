كربلاء تحذر المستثمرين من سحب العقد عند مخالفتهم الشروط

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، عن وضع شروط على جميع الشركات الاستثمارية في مختلف القطاعات السكنية والطبية والسياحية التي تنفذ المشاريع في المحافظة ، مؤكدا على أي شركة تخالف الشروط يتم سحب العقد الاستثماري .

وذكر الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) عقب وضع حجر الاساس لإنشاء مشروع المروج السكني الاستثماري في المحافظة ، تم “سحب يد العديد من الإجازات الاستثمارية لعدد من الشركات آلتي تلكأت في العمل ، وإن كربلاء تشهد نهضة كبيرة في البناء والاعمار “.

وأضاف إن ” مسيرة البناء مستمرة في كربلاء ولن تتوقف آو تتأخر مادام هنالك فريق عمل متكامل ومنسجم في تحقيق الخطط المستقبلية للمحافظة “،