كربلاء تحذر المستثمرين من سحب العقد عند مخالفتهم الشروط

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، عن وضع شروط على جميع الشركات الاستثمارية في مختلف القطاعات السكنية والطبية والسياحية التي تنفذ المشاريع في المحافظة ، مؤكدا على أي شركة تخالف الشروط يتم سحب العقد الاستثماري .

وذكر الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) عقب وضع حجر الاساس لإنشاء مشروع المروج السكني الاستثماري في المحافظة ، تم “سحب يد العديد من الإجازات الاستثمارية لعدد من الشركات آلتي تلكأت في العمل ، وإن كربلاء تشهد نهضة كبيرة في البناء والاعمار “.

وأضاف إن ” مسيرة  البناء مستمرة في كربلاء ولن تتوقف آو تتأخر مادام هنالك فريق عمل متكامل ومنسجم في تحقيق الخطط المستقبلية للمحافظة “،

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

العراق يُخْرِس الكثير إن نطق / 3 من 3

اخر الاخبار

كربلاء تحذر المستثمرين من سحب العقد عند مخالفتهم الشروط

اخبار العراق

القضاء: محكمة الأحوال الشخصية ملزمة بتصديق عقد الزواج الواقع خارج المحكمة

اخبار العراق

التخطيط : ارتفاع معدل التضخم لشهر تشرين الاول بنسبة (0.4%)

اخبار العراق

الصحة تؤكد ان المتحور الجديد للفيروس لم يدخل العراق حتى الان

اخبار العراق

سفير : مباحثات مد انبوب النفط بين العراق والاردن دخلت مرحلة متقدمة

اخر الاخبار

الصحة تشدد اجراءات فحص الوافدين للتأكد من عدم إصابتهم بالمتحور اوميكرون

اخر الاخبار

الصحة تشدد اجراءات فحص الوافدين للتأكد من عدم إصابتهم بالمتحور اوميكرون

اخر الاخبار

تزيد من مقاومة الإنسولين.. طبيب روسي يحذر من استهلاك بدائل السكر

اخر الاخبار

بيانات : ارتفاع صادرات النفط العراقي لتصل إلى 4.193 مليون برميل في اليوم

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط وسط ترقب قرار منظمة اوبك+ بشأن سياسة الامداد

اخر الاخبار

Astra الجديدة.. اوبل تريد احداث نقلة نوعية في عالم السيارات العائلية

اخر الاخبار

غدا الجمعة.. انطلاق منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب 2021