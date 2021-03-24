كربلاء تحذر التجار من ملئ السجون بالذين يرفعون  أسعار الغذائية والزراعية

المستقلة / علي النصر الله / .. حذر نائب محافظ كربلاء علي الميالي ، مساء الاربعاء، تجار المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية من ضعاف النفوس من رفع الأسعار وإلحاق الضرر بالمواطنين ، مؤكدا على ملئ السجون بالمخالفين وفق أوامر قضائية .

وذكر الميالي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “اجتماعا عقد في مبنى مديرية زراعة كربلاء بحضور مدير الزراعة رزاق الطائي وقيادة العمليات والامن الاقتصادي ومربي الدواجن ومنتجي البيض لوضع حد لارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية من خلال العديد من الآليات التي ستتخذها الحكومة المحلية بالتعاون مع جميع الأطراف “.

وقال إن “المجتمعين قرروا خفض الاسعار ، وحماية حقوق المواطنين ، وتفعيل القوانين الصارمة ضد التجار الجشعين ، ولن نسمح بأن يكون المواطن تحت رحمة الجشعين ”

وأضاف إن ” ارتفاع اسعار اللحوم الدواجن والبيض والمنتجات الزراعية غير مبرر لأي سبب كان “.

من جانبه قال مدير زراعة كربلاء رزاق الطائي ، إن ” كربلاء تمتلك ( 68 ) مشروعا للدواجن منها ( 53 ) مشروعا لفروج اللحم و (7 ) مشاريع لإنتاج بيض المائدة و (8) مشاريع لتفقيس البيض “.

وأوضح إن “تلك المشاريع انتجت خلال شهر اذار الجاري أكثر من 17 مليون لبيض المائدة ، فيما تم انتاج 1 مليون و148 الف و503 دجاجة بلغت أوزانها 1952 طن و455 كغم “.