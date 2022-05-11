كربلاء تتهم تركيا بالتسبب في انخفاض مناسيب بحيرة الرزازة 

المستقلة / علي النصر الله / .. كشفت حكومة كربلاء المحلية ، مساء الاربعاء، الى وجود أزمة حقيقية مستقبلية جراء انخفاض مناسيب بحيرة الرزازة في المحافظة، متهمة السياسات “المجحفة” لتركيا بالتسبب بذلك .

وقال نائب محافظ كربلاء علي الميالي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “انخفاض مناسيب بحيرة الرزازة في كربلاء وجفاف مساحات واسعة منها ، جاءت بفعل السياسات المجحفة للجارة تركيا “.

وأضاف كذلك ” تحويل مياه بحيرة الحبانية ودخول جزء بسيط جداً من الخزين المائي لها “.

وأكد إن “ذلك الخزين لا يفي حصة المحافظة ، مما يهدد بحدوث كارثة مستقبلية في المحافظة “.