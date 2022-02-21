كربلاء تتفق مع شركة صينية لإنتاج الاطارات والانابيب البلاستيكية

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت حكومة كربلاء المحلية، اليوم الاحد، عن اتفاق مبدئي مع الشركة الصينية المستثمرة لمعمل الحديد والصلب في المحافظة على انشاء معامل إنتاجية  لصناعة الاطارات والانابيب البلاستيكية .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الاتفاق المبدئي كان بحضور رئيسة هيئة الاستثمار الوطنية سهى النجار عند زيارتها المحافظة ومصنع الحديد والصلب الصيني في كربلاء “.

واضاف كما تم “الاتفاق على تأسيس معهد تدريب واقامة ورشات من قبل الشركة الصينية لتدريب الكوادر وتأهيل العمالة المحلية ، وتقديم تسهيلات ورفع العراقيل في نقل وتجهيز السكراب الى المصنع من أجل زيادة الإنتاجية الكاملة بمقدار ٢٢٥ الف طن في السنة “.

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كربلاء تتفق مع شركة صينية لإنتاج الاطارات والانابيب البلاستيكية

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