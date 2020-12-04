كربلاء تتفق مع المجلس الاقتصادي على تنفيذ مشاريع استثمارية

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن رئيس المجلس الاقتصادي ابراهيم البغدادي ، عن الاتفاق مع حكومة كربلاء المحلية تنفيذ مشاريع استثمارية صناعية وزراعية وسكنية وتطوير الاقتصاد .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) عقب لقائه رئيس المجلس الاقتصادي وعدد من الشركات الاستثمارية ، إن “المحافظة جاذبة للمستثمرين ، وسوقا غنيا للترويج للصناعة الوطنية في مختلف مجالات الاستثمار لتوافد ملايين الزائرين سنويا “.

وأوضح إن “كربلاء داعمة للاستثمار ، ورفع مستوى اقتصاد المواطن في تشغيل الشباب العاطلين عن العمل وتقليل البطالة “، مؤكدا إن “الشركات الاستثمارية الراغبة للعمل والاستثمار في المحافظة، ستجد كافة عوامل النجاح، وتذليل كافة المعوقات في عملها ، وتعاون كافة دوائر المحافظة معها “.