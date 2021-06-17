كربلاء تتطلع لزيارة وفد اممي رفيع المستوى

المستقلة / علي النصر الله / .. اعلن مدير البرنامج الانمائي للأمم المتحدة في الفرات الاوسط الدكتور علي كمونة ، مساء الخميس ، إن محافظة كربلاء تتطلع الايام المقبلة زيارة وفد رفيع المستوى من الامم المتحدة لتطوير التعاون وتوسيع المشاريع للمحافظة .

وقال كمونة في تصريح لـــــ ( المستقلة ) عقب لقائه محافظ كربلاء نصيف الخطابي ،إن ” التعاون الكبير من قبل الحكومة المحلية في المحافظة ، وتذليل كافة العقبات لعمل المنظمات الدولية ، قد ساهم بشكل كبير الى استقطاب العديد من الوفود الدولية المهمة والمنظمات زيارة المحافظة “.

من جانبه قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، بحثنا مع مدير برنامج الأمم المتحدة المشاريع التي يقوم البرنامج بتنفيذها في المحافظة ، أهمها مشروع تدوير النفايات ، إضافة التعاون والتنسيق ما بين الحكومة المحلية والبرنامج “.