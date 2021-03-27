كربلاء تتسلم أكثر من 10 آلاف جرعة من لقاح ( أسترازينيكا )

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت صحة كربلاء ، اليوم السبت ، عن وصول لقاح كوفيد 19 فيروس كورونا ( شركة أسترازينيكا ) لتلقيح المواطنين ، وأكدت فتح 14  منفذ تلقيحي في عموم المحافظة اقضية ونواحي .

وقال المكتب الإعلامي لدائرة الصحة في تصريح صحافي لـــــ ( المستقلة ) إن “وزارة الصحة أرسلت حصة كربلاء من لقاح (شركة أسترازنيكا ) لمكافحة فيروس كورونا والبالغة 10500 جرعة لتلقيح المواطنين “.

وأوضح إن “اللقاح سيكون متاحا أمام المواطنين من عمر 18 سنة فما فوق يوم غد الأحد  ، وحسب نظام الحجز الإلكتروني المسبق للقاح “.

ودعت صحة كربلاء “المواطنين المشمولين أخذ اللقاح من أجل حمايتهم من مضاعفات الإصابة بالفيروس الوبائي  “.

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