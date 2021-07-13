كربلاء تتخذ اجراءات امنية خاصة لزيارة غرفة

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن رئيس اللجنة الامنية العليا في كربلاء نصيف الخطابي ، مساء الثلاثاء، عن اعداد خطة امنية خاصة لزيارة عرفة .

وقال الخطابي في تصريح صحافي لــــــ ( المستقلة ) إن “كربلاء اتخذت خطة جديدة لاستقبال زائري عرفة ، حيث مزجت هذه المرة الوضع الامني والخدمي في خندق واحد “.

واشاراثناء حضوره مؤتمر امني ، إن “حكومة كربلاء والقيادات الامنية ، اتخذتا كافة الاحترازات الأمنية للحيلولة دون وقوع حوادث الحريق بعد حادثة حريق مستشفى الناصرية ” ، معزيا في نفس الوقت اهالي محافظة ذي قار بعد الحادث الأليم والمفجع لقلوب العراقيين “.