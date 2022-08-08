كربلاء تبدء خطة أمنيه لزيارة عاشوراء وتقسيم المحافظة الى 14 قاطعا

المستقلة / علي النصر الله / .. اعلن قائد شرطة كربلاء اللواء احمد زويني ، اليوم الاثنين ، البدء بتطبيق الخطة الأمنية الخاصة بزيارة العاشر من محرم الحرام ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام يوم غد الثلاثاء .

وقال زويني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “المحافظة وضعت خطة أمنية خاصة لتأمين زيارة عاشوراء وركضة طويريج والتي يتوجه اليها الملايين من الزائرين من داخل وخارج العراق “.

وأضاف إن “قيادتي عمليات كربلاء والشرطة قسمت المحافظة الى 14 قاطعا امنيا حتى الحدود الادارية لاربعة محافظات مجاورة ( الانبار وبابل والنجف وبغداد ) “.

واشار الى إن “القيادتين قامت بعمليات استباقية قبل بدء الخطة الامنية أسفرت عن اعتقال العشرات من المطلوبين للقضاء ، وكما أمنت المسطحات المائية لبحيرة الرزازة والأراضي الصحراوية والطرق الريفية والبساتين “.

وتابع كما “تم التنسيق مع باقي الأجهزة الأمنية والإضافية من وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي ، والتشديد على القوات المتواجدة ضمن هذا القاطع باليقظة والحذر والاهتمام بالواجبات الموكلة إليهم للحفاظ على امن وسلامة الزائرين الوافدين للمحافظة .

وأوضح إن ” كربلاء تشهد زخما كبيرا في توافد الزائرين من باقي المحافظات مما يتطلب جهدا كبيرا في تسهيل انسيابية الحركة وحماية جميع الوافدين “. وأكد قائد الشرطة إن “زيارة عاشوراء هذا العام لم تشهد أي قطوعات أمنية في كافة محاور دخول المحافظة ، لكن الإجراءات الأمنية ستشدد في نقاط التفتيش الخارجية ( السيطرات ) “.