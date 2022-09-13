كربلاء تبدء التفويج العكسي و عودة مئات الآلاف من الزائرين الى مدنهم

عودة الزائرين الى محافظاتهم

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت حكومة كربلاء المحلية ، اليوم الثلاثاء، عن نجاح الخروج العكسي بتفويج مئات الآلاف من الزائرين  الى محل سكناهم بعد ادائهم مراسيم شعائر زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام وبوقت قياسي.

وقال نائب المحافظ الاول جاسم الفتلاوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “خطة النقل كانت متكاملة شاملة في نقل  الزوار وبوقت قياسي غير مسبوق ، حيث استطعنا “اليوميين الماضيين من خروج أكثر من 300 الف زائر  ، ولا زلنا مستمرين  “.

وأوضح إن “كربلاء استحدثت طرقا جديدة ضمن خطتها النقلية  قبل بداية شهر صفر لتكون ممرا مهما في عملية عودة الزائرين “.

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