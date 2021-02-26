كربلاء تبحث مع القنصل الايراني أربعة أهداف مهمة

المستقلة / علي النصر الله / .. بحث محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، مساء الخميس ، مع القنصل الايراني في المحافظة مجتبى كريمي أربعة اهداف مهمة في المحافظة ، مؤكدا إن “كربلاء تتمتع باستقرار أمني كبير .

وقال الخطابي في تصريح صحافي لــــ ( المستقلة ) بحثنا “مع كريمي التعاون في مجال الاستثمار والصحة ، وأربعة أهداف مهمة للمحافظة “.

وأوضح إن “الاهداف الاربعة شملت تحسين الخدمات للمواطنين ، وتطوير البنى التحتية ، و النهوض بالجانب الاقتصادي ، و تبني مشروع كربلاء عاصمة السياحة في البلد “.

وأضاف الخطابي ، “طالبنا الشركات الايرانية الراغبة بالاستثمار في المحافظة ، بعدة شروط لتحديد مستواها لإقامة مشاريع مهمة في كربلاء “.