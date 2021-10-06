كربلاء تبحث مع الامم المتحدة تقديم الدعم لإجراء انتخابات حرة ونزيهة

المستقلة / علي النصر الله / .. بحث محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي ،مساء الاربعاء، مع نائبة رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق للشؤون السياسية والانتخابية السيدة اينغ بورغ كوشلادتير والوفد المرافق لها آليات التعاون والتنسيق ما بين الحكومة المحلية والبعثة في العراق توفير الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات وتقديم الدعم للمفوضية المستقلة للانتخابات من أجل انتخابات حرة ونزيهة.

وقال الخطابي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) عقب لقائه نائبة رئيس بعثة الامم المتحدة ، إن “كربلاء مهيئة من كافة الجوانب امنيا واجتماعيا لإجراء عملية الانتخابات”.

وأضاف إن “الحكومة المحلية في المحافظة لها تنسيق مستمر مع مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كربلاء سواء في دعم جهودها خلال فترة تحديث بطاقات الناخبين وتأهيل مخازن البايومتري وتوفير الامن اللازم لها “.

من جانبها، اعربت السيدة اينغ بورغ كوشلادتير عن شكرها وتقديرها للحكومة المحلية في المحافظة لدعمها عمل المفوضية وتوفير كافة مستلزمات نجاح إجراء العملية الديمقراطية في المحافظة “.