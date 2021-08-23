كربلاء تبحث تميلك أراض سكنية لـ 600 عائلة في قضاء الحر

المستقلة / علي النصر الله / .. عقدت حكومة كربلاء المحلية ، اليوم الاثنين ، اجتماع في مديرية بلدية قضاء الحر غربي المحافظة لتمليك أرض سكنية نحو 600 عائلة .

وقال نائب محافظ كربلاء الاول جاسم الفتلاوي في تصريح لــــــ ( المستقلة ) عقدنا “اجتماع في مديرية بلدية قضاء الحر لمناقشة وتنفيذ الأمر الديواني (٥١ لسنة ٢٠٢١) “.

وتوضح إن “القرار يتضمن تشكيل لجنة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، فيما يخص تمليك (كاع چثير) التي يسكنها نحو (٦٠٠) عائلة من أبناء المحافظة ” .