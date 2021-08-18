كربلاء تبحث آليات مكافحة التطرف مع الأمم المتحدة

المستقلة / علي النصر الله / .. بحثت حكومة كربلاء المحلية ، مع ممثل الأمم المتحدة في كربلاء آليات مكافحة التطرف  وتوحيد الخطاب الاعلامي والديني والسياسي  .

وقال نائب محافظ كربلاء الثاني علي الميالي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) اليوم الاربعاء ،  بحثنا ” مع ممثل مكتب الأمم المتحدة في كربلاء علي كمونه ، آليات مكافحة التطرف ، والحد من هذه الظاهرة ، وتوحيد الخطاب ، إعلاميا ،  ودينيا ، وسياسيا “.

وأضاف  دعونا ممثل الامم المتحدة في كربلاء الى “استحداث شعبة تعنى بموضوعة التطرف ، يتم من خلالها إشراك جميع الجهات المؤثرة والمعنية بدورات تطويرية ، وورش تدريبية  “.

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