كربلاء تبحث آليات مكافحة التطرف مع الأمم المتحدة

المستقلة / علي النصر الله / .. بحثت حكومة كربلاء المحلية ، مع ممثل الأمم المتحدة في كربلاء آليات مكافحة التطرف وتوحيد الخطاب الاعلامي والديني والسياسي .

وقال نائب محافظ كربلاء الثاني علي الميالي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) اليوم الاربعاء ، بحثنا ” مع ممثل مكتب الأمم المتحدة في كربلاء علي كمونه ، آليات مكافحة التطرف ، والحد من هذه الظاهرة ، وتوحيد الخطاب ، إعلاميا ، ودينيا ، وسياسيا “.

وأضاف دعونا ممثل الامم المتحدة في كربلاء الى “استحداث شعبة تعنى بموضوعة التطرف ، يتم من خلالها إشراك جميع الجهات المؤثرة والمعنية بدورات تطويرية ، وورش تدريبية “.