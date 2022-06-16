كربلاء  تباشر بخطة تأمين طريق الحجاج

المستقلة / علي النصر الله / .. اعلن رئيس اللجنة الامنية في محافظة كربلاء نصيف الخطابي، مساء الخميس، عن المباشرة بتطبيق الخطة الأمنية الخاصة بتأمين طريق الحج البري وصولاً الى منفذ عرعر العراقي السعودي الحدودي .

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) أجرينا جولة أمنية مع قائدي عمليات كربلاء وشرطة المحافظة لتفقد القطعات المشاركة في الخطة الأمنية  “.

من جانبه بعث قائد عمليات كربلاء الفريق الركن علي الهاشمي رسائل اطمئنان الى جميع الحجاج الوافدين من جميع المحافظات بأن كافة الطرق مؤمنة بشكل كامل”.

الى ذلك قال قائد شرطة كربلاء اللواء احمد زويني إن “القوات الامنية المشاركة في تأمين طريق الحجاج هي ، قطعات الجيش وتشكيلات مديرية شرطة كربلاء والمنشآت، والحشد الشعبي،  ولواء 16 شرطة اتحادية، وباقي القطعات الأمنية والأجهزة الاستخبارية، إضافة الى طيران الجيش “.

يذكر إن كربلاء شهدت إجراءات أمنية مشددة لحماية أمن وسلامة الحجاج الذين سيبدءون التوجه لبيت الله الحرام السبت المقبل.

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